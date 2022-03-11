Трогательный момент после матча
Марта Костюк вышла на корт в форме цвета украинского флага – желтой майке и синей юбке. 19-летняя киевлянка смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Калифорнии, хотя все ее мысли были о войне в Украине.
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Костюк и Марина Заневская выдали невероятный по драматизму поединок. Марта на волевых вырвала победу. Самый трогательный момент был после поединка, когда теннисистки подошли к сетке, чтобы поблагодарить друг друга за игру.
После победы Костюк дала волю эмоциям и расплакалась. Марта обнялась с соперницей и что-то долго разговаривала с Мариной. Отметим, что Заневская – бывшая украинка, несколько лет назад принявшая гражданство Бельгии.
Видео теплой встречи теннисисток
После поединка Костюк рассказала прессе, о чем общалась с соперницей.
"Ее родители сейчас в Украине, но на более спокойном месте. Все боятся. В конце игры я сказала ей, что она сыграла очень хорошо и все наладится, что наши родители все преодолеют", – цитирует Lequipe.fr.
Костюк: Моей главной целью было бороться, что я и делала
Также украинка отметила, что, выходя на корт, она не знала, насколько хорошо сможет сыграть после того стресса, который переживает с 24 февраля.
Честно говоря, в нынешнем психологическом состоянии, в котором я нахожусь, было очень тяжело выходить на корт. Я не знала, чего ждать от себя, я не знала, чего ждать от собственного тела. Когда я проснулась сегодня утром, я подумала: "Я этого не буду делать, я не могу победить". Я просто пыталась найти способ играть. Заневская продемонстрировала ошеломляющий теннис. Моей главной целью было бороться, что я делала. Это больше, чем я могу помочь в текущей ситуации,
– сказал Костюк.
После победы 19-летняя украинская теннисистка выложила в инстаграмме несколько фотографий из матча. Марта добавила смайл сердца и Украины. Костюк отметила, что эта победа на старте турнира посвящает родной стране.
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