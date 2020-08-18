Украинского защитника Владимира Костевича, который выступает за "Лех", отстранили от команды из-за контракта с "Динамо". Футболист отказался от продления соглашения с польским клубом и уже подписал досрочный контракт с киевлянами.

Костевич имел право вести переговоры с третьим клубом из-за того, что его контракт с "Лехом" закончится меньше, чем через полгода. Но футболист не сообщил польскому клубу о своих переговорах с киевлянами, такой поступок в команде из Польши посчитали не слишком корректным и решили отстранить игрока от состава, сообщает Poznan.wyborcz.

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Отстранение Костевича

Подчеркнем, что после 6 месяцев, по правилам ФИФА, игрок может начать переговоры и подписать соглашение с новым клубом.

Ранее сообщалось, что польский клуб предложил защитнику продлить контракт, но после начала сотрудничества с агентом Шаблием украинец отказался от предложения поляков.

Костевич уже не поехал с командой на кубковый матч. Добавим, что договор с киевлянами рассчитан на 3 года и вступит в силу 1 января 2021 года, когда у футболиста закончится контракт с "Лехом".