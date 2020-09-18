Український захисник Володимир Костевич поповнить київське "Динамо" раніше запланованого часу. Киянам вдалось домовитись із "Лехом" про достроковий перехід українця.

Футболіст поповнить склад "Динамо" ще до закінчення трансферного вікна. Хоча чинний контракт українця із польським клубом розрахований до кінця 2020 року, повідомляє Meczyki.

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Достроковий переїзд у Київ

Костевич повинен був дограти до кінця 2020 року у Польщі, а потім повноцінно перебратись у київський клуб, але станеться це раніше.

"Лех" вже встиг підсилитись іншим українським захисником із іспанського "Леганеса" Василем Кравцем. Щоправда, клуб взяв гравця лише в оренду. Швидше за все саме це призвело до прискорення від'їзду Володимира Костевича у Київ. Наголосимо, що Кравець грає на цій же позиції, що його земляк.

З чого все почалось

Костевич за пів року до закінчення угоди підписав контракт із киянами. Польський клуб пропонував захиснику продовжити угоди, але після початку співпраці з агентом Шаблієм українець відмовився від пропозиції поляків. Причиною цього стала зацікавленість зі сторони киян. Він готовий був безкоштовно перейти в "Динамо" і в якості вільного агента.

Костевич став першим новачком "Динамо" на чолі нового наставника Мірчі Луческу.

Раніше польський клуб відсторонив Костевича від команди. "Лех" порахував такий вчинок футболіста не надто коректним, тому вирішили прибрати гравця зі складу.

Кар'єра Костевича в УПЛ