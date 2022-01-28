Сделка по бою Усик – Фьюри была практически заключена, но в последний момент команды Энтони Джошуа и Диллиана Уайта решили пересмотреть договор и отказались от согласованной ранее суммы отступных.
К слову Джошуа имеет план, – промоутер об отступных для британца за отказ от реванша с Усиком
Сообщается, что Усик и Фьюри должны были биться в Саудовской Аравии, а общий призовой фонд поединка за все титулы в хэвивейте составлял бы 155 миллионов долларов. Около 35 миллионов в американской валюте в качестве отступных получили бы Джошуа и Уайт.
Теперь промоутеры перешли на организацию боев Джошуа – Усик и Уайт – Фьюри. Ожидается, что оба поединка состоятся весной, а мегафайт за статус абсолютного чемпиона мира между победителями состоится в конце 2022 года.
Усик – Фьюри: что известно о бое
- Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно побил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- Впоследствии в ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.
- Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик обязан дать реванш Джошуа. У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет биться с Диллианом.