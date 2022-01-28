Угода по бою Усик – Ф'юрі була практично укладена, але в останній момент команди Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта вирішили переглянути договір і відмовилися від узгодженої раніше суми відступних.

До слова Джошуа має план, – промоутер про відступні для британця за відмову від реваншу з Усиком

Повідомляється, що Усик і Ф'юрі повинні були побитися в Саудівській Аравії, а загальний призовий фонд поєдинку за всі титули в хевівейті становив би 155 мільйонів доларів. Близько 35 мільйонів в американській валюті в якості відступних отримали б Джошуа та Вайт.

Тепер промоутери перейшли на організацію боїв Джошуа – Усик та Вайт – Ф'юрі. Очікується, що обидва поєдинки відбудуться навесні, а мегафайт за статус абсолютного чемпіона світу між переможцями відбудеться наприкінці 2022 року.

Усик – Ф'юрі: що відомо про бій