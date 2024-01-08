По информации источника, львовский клуб начал сотрудничество с одним из лучших украинских скаутов Глебом Корниенко. Специалист станет новым шеф-скаутом "зелено-белых".

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Усиление за пределами футбольного поля

Ранее он работал в донецком Шахтере и Днепре-1. Поэтому следует ожидать хорошей работы на трансферном рынке от "львов", которые уверенно шагают к повышению в УПЛ.

Пока львовский клуб не подтвердил эту информацию официально.

Напомним, что в первый день нового 2024 года Карпаты сообщили о возвращение во Львов Владимира Езерского, который станет помощником Мирона Маркевича и будет отвечать за игру в обороне.

Карпаты закончила первую часть сезона-2023/2024 лидером группы "А" Первой лиги Украины, набрав 45 баллов в 18 турах. У ближайшего конкурента, по которому идет Эпицентр, 31 очко.

"Львы" вышли в чемпионскую гонку. 23 марта львовяне сыграют свой первый официальный матч в 2024 году, когда будут принимать Полтаву.

Футболисты Карпат выйдут из отпуска 22 января, пройдут медицинское освидетельствование и проведут спарринг. После этого планируют провести собрание в Испании, если получат разрешение на выезд за границу.

Отметим, что во второй части сезона болельщики не увидят в зелено-белой футболке Карпат двух легионеров – Эдуардо и Кристиана Ноту, с которыми попрощались в клубе.