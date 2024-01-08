За інформацією джерела, львівський клуб розпочав співпрацю з одним із найкращих українських скаутів Глібом Корнієнком. Спеціаліст стане новим шеф-скаутом "зелено-білих".

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Підсилення за межами футбольного поля

Раніше він попрацював у донецькому Шахтарі та Дніпрі-1. Тому слід чекати на хорошу роботу на трансферному ринку від "левів", які впевнено крокують до підвищення в УПЛ.

Наразі львівський клуб не підтвердив цю інформацію офіційно.

Нагадаємо, що у перший день нового 2024-го року Карпати повідомили про повернення у Львів Володимира Єзерського, який буде помічником Мирона Маркевича та буде відповідати за гру в обороні.

Карпати закінчила першу частину сезону-2023/2024 лідером групи "А" Першої ліги України, набравши 45 балів у 18-ти турах. У найближчого конкурента, яким йде Епіцентр, 31 очко.

"Леви" вийшли у чемпіонські перегони. 23 березня львів'яни зіграють свій перший офіційний матч у 2024-му році, коли прийматимуть Полтаву.

Футболісти Карпат вийдуть із відпустки 22 січня, пройдуть медичний огляд та проведуть спаринг. Після чого планують провести збори в Іспанії, якщо отримають дозвіл на виїзд за кордон.

Відзначимо, що у другій частині сезону уболівальники не побачать у зелено-білій футболці Карпат двох легіонерів – Едуардо та Крістіана Ноту, з якими попрощались у клубі.