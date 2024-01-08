Речь идет об Эдуарде Соболе и, возможно, его возвращении в бельгийскую Жупиле Лигу. 28-летний левый защитник заинтересовался Вестерло, который идет вблизи зоны вылета из первенства. Соболь может стать вторым украинским футболистом в этом клубе, потому что там выступает бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук.

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Возвращение в Бельгию вполне возможно

Вестерло стремится сохранить прописку в элитном дивизионе, потому хочет закрыть проблемную позицию левого фланга обороны. А Соболь как раз является отличным вариантом для решения этой проблемы. Тем более, что у Эдуарда есть опыт выступлений в бельгийском чемпионате, ведь июля 2019-го по середину января 2023-го играл за Брюгге.

Сначала Брюгге арендовало Соболя у донецкого Шахтера, а уже через два года выкупило контракт футболиста у "горняков". В футболке Брюгге Эдуард провел 124 матча (4 гола и 14 ассистов). Это больше всего сыгранных поединков за один клуб в карьере украинца. Получил с бельгийцами три трофея.

Именно из Брюгге зимой 2023 украинский защитник перешел во французский Страсбург. Отметим, что у украинца есть действующий контракт с французами, который рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transermarkt оценивает стоимость футболиста из Украины в 2 миллиона евро.

Однако Соболь не входит в планы тренерского штаба клуба Лиги 1. Подтверждение тому количество сыгранных матчей в текущем сезоне-2023/2024 – всего 4 поединка, а точнее 112 сыгранных минут на поле.

Но сорвать этот потенциальный переход могут деньги. Соболь получает во Франции очень приличную зарплату – 700 тысяч евро в год. Но не готов соглашаться переходить в новый клуб на меньшие деньги.

К слову. Вестерло после 20 туров идет на 11-м месте чемпионата Бельгии, набрав 21 балл. От зоны вылета команду удаляет только одна позиция. Что касается нынешнего клуба Соболя, то Страсбур с 23 очками занимает 11-ю строчку (после 17-ти туров).