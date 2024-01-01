Львовские Карпаты объявили о пополнении тренерского штаба. Под руководством Мирона Маркевича в лагере "зелено-белых" ассистентом наставника будет работать Владимир Езерский.

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Езерский снова воссоединился с Маркевичем в Карпатах

47-летний специалист будет помогать главному тренеру Мирону Маркевичу. В Карпатах Владимир Езерский будет отвечать за организацию игры команды в обороне.

"Я очень счастлив, ведь возвращаюсь в родной Львов. Это мой дом, это город, с которым у меня связано много воспоминаний. В Карпаты меня пригласил Мирон Маркевич.

Много лет назад этот тренер дал мне дорогу в большой футбол. Теперь мы снова будем работать вместе", – сказал Езерский.

Важно. В качестве игрока Владимир Езерский в 1997 году дебютировал за Карпаты под руководством Маркевича. Кроме того, в сезоне 2014/15 Езерский в роли ассистента помог Маркевичу вывести Днепр в финал Лиги Европы.

Тренерский опыт Владимира Езерского