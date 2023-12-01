Речь идет о двух бразильцах Эдуардо и Кристиане Ноте, уход которых анонсировали во львовском клубе после последнего матча 2023 года. Оба не смогли закрепиться в команде лидера группы "А".
К теме С прицелом на выход в УПЛ: Маркевич заинтриговал трансферными планами Карпат
Минус два бразильца
Львовяне прекратили сотрудничество с согласия обеих сторон. Отметим, что нападающий Кристиан выступал в Карпатах на правах аренды из бразильской Понте Преты. В зелено-белой футболке провел 8 матчей (суммарно 275 игровых минут), где в дебютной игре забил свой единственный гол за львовский клуб. Произошло это в домашнем поединке против Эпицентра.
Зато Эдуардо Сантос Соарес имел полноценный 2-летний контракт до конца июня 2025-го. 22-летний опорник перебрался в "львы" в июле 2023-го из польского клуба Радуня. Участвовал только в одном матче лидера одной из групп Первой лиг Украины (получил 45 минут в игре против харьковского Металлиста).
Во львовском клубе поблагодарили футболистов за работу и пожелали успехов в новых командах.
Это первые официальные изменения в расположении команды Мирона Маркевича.
Теперь в лагере львовян остается только один бразильский футболист Игорь Невес, наколотивший 8 голов в 18 матчах за Карпаты. Также в активе 24-летнего нападающего один ассист.
Подопечные Маркевича вышли в чемпионскую группу, набрав 45 баллов в 18 турах.