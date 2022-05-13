Корниенко рассказал, кто из легионеров Шахтера помогал Украине

Футболисты Шахтера собирают средства для Украины не только по итогам благотворительных матчей. Игроки помогают стране индивидуально.

Легионеры с большим и добрым сердцем

Фланговый защитник Шахтера Виктор Корниенко откровенно рассказал о волонтерстве после 24 февраля. Именно Корниенко стал одним из тех, кто помогал украинскому народу в сложный период войны – ее начало, когда люди были шокированы увиденным.

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Корниенко остался в Украине и не стал покидать родную страну в беде. Футболист перевозил продукты и другие вещи машиной, направлял туда, где это было нужно.

Левый защитник признался, кто из легионеров донецкой команды напрямую приобщился к помощи Украины. Корниенко выделил три фамилии – Марлон, Витао и Майкон.

Моя жена помогала: мы вместе деткам собирали вещи, отдавали свои, ездили аптеками, покупали лекарства, памперсы – их, кстати, даже заказывали из Западной Украины, и нам передавали. Все это развозили тем мамам с детьми, кто в этом нуждался, переселенцам. Что касается футболистов, то они тоже присоединились. Марлон сразу сбросил деньги, Сергей Кривцов, другие бразильцы тоже – Витао, Майкон. Многие ребята присылали деньги, волновались, видя нашу ситуацию,

– сказал Виктор.

Отметим, что еще раньше Корниенко на своей странице в инстаграмме показывал гуманитарную помощь от Марлона, который присоединился к Шахтеру только летом 2021 года, но уже успел полюбить эту страну. Центральный защитник из Бразилии был первым легионером, вернувшимся в расположение команды, чтобы помочь клубу собрать средства для Украины.

К сожалению, Виктор Корниенко не отправился в расположение сборной Украины из-за травмы. Защитник Шахтера не поможет команде в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня). При оптимистическом результате, то еще и в поединке против Уэльса (5 июня).

В комментарии бразилец рассказал, что таким поступком хотел отблагодарить клуб, сделавший для него много хорошего.