Все в руках донецкого клуба

Жена Андрея Пятова дала большое интервью Александру Денисову. В открытом разговоре Юлия рассказала о возможном окончании карьеры ее мужа и заставит Андрея покинуть донецкий Шахтер.

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По ее словам, Пятов будет дальше радовать фанатов своей игрой в рамке ворот.

Андрей говорит: "У меня есть порох в пороховницах, я готов работать",

– сказала Юлия.

Судьба футболиста в Шахтере зависит от самого донецкого клуба. Пока сложно думать, каким будет будущее украинских футболистов. Нет ответа, будет ли стартовать новый сезон-2022/2023, кто и как будет играть.

Жена голкипера рассказала, что будет просить мужчину искать другую команду, если в Шахтере дадут понять, что клуб больше не будет выступать в чемпионате. Однако такое решение будет очень болезненным, ведь семья Пятов не хочет прощаться с донецким клубом, который стал для нее уже родным.

Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужчину искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, другого в садик. Нам нужно работать, я не работаю, но я готова это делать,

– рассказала Юлия Пятова.

Напомним, что сезон-2021/2022 в УПЛ был досрочно закончен из-за войны в Украине. Шахтер завершил первый круг в статусе лидера, опередив ближайшего соперника, которым было Динамо, на два очка.

Подробности! Контракт Пятова с Шахтером рассчитан до конца июня 2023 года.

Карьера Андрея Пятова в Шахтере