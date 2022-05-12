Первый гол по возвращении в Бразилию
Уже на восьмой минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Коринтианса. Голом отличился Жуниор Мораэс, пишет 24 канал.
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Мяч отскочил в ноги Мораэса после неудачного удара бисиклетой его партнера по команде. Жуниор в упор расстрелял владения соперника. Форвард забил дебютный гол за бразильский клуб после перехода из Шахтера.
Еще в первом тайме хозяева удвоили свое преимущество, благодаря точному удару Жулиано Виктора де Паула. Во второй 45-минутке команды не забивали. В итоге – 2:0 уверена победа Коринтианса.
За двумя поединками – 3:1 в пользу нового клуба Мораэса.
Отметим, что в бразильской Серии А Коринтианс идет лидером турнирной таблицы. За 5 туров команда набрала 12 очков. В спину команде бразильца с украинским паспортом уже дышит Сантос, имеющий в своем активе 10 пунктов. Такое же количество баллов в Авии, замыкающее тройку лидеров сезона.
Видеообзор матча Коринтианс – Португеза (видео гола Мораэса с первых секунд ролика)
Интернасьонал может стать следующей "жертвой" Мораэса. Именно этот бразильский клуб станет следующим соперником Коринтианса во внутреннем чемпионате. Ожесточенное противостояние в Бразилии состоится 15 мая.
Многие поклонники донецкого Шахтера могут обратить свое внимание на этот матч. На поле сойдутся бывшие игроки донецкой команды. В составе Интернасьонала выступают Тайсон и Алан Патрик. В Коринтиансе играет Жуниор Мораэс.
Карьера Мораэса в Бразилии
- Жуниор Мораес приступил к футбольному карьеру в Бразилии. Зимой 2010 впервые покинул родную страну ради переезда в румынскую Глорию Быстрицу.
- В Украину приехал в 2011 году. Поиграл за донецкий Металлург, Динамо и Шахтер. Как раз из состава последнего вернулся на родину.
- В марте 2022 года перешел в Коринтианс в статусе свободного агента.
- За новую команду успел сыграть 8 матчей, в которых забил один гол.
- Его контракт с Коринтиансом рассчитан до конца декабря 2023 года.