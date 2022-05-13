Легіонери з великим та добрим серцем

Фланговий захисник Шахтаря Віктор Корнієнко відверто розповів про волонтерство після 24 лютого. Саме Корнієнко став одним із тих, хто допомагав українському народу у найскладніший період війни – її початок, коли люди були шоковані побаченим.

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Корнієнко залишився в Україні та не став покидати рідну країну у біді. Футболіст перевозив продукти та інші речі автівкою, направляв туди, де це було потрібно.

Лівий оборонець зізнався, хто з легіонерів донецької команди безпосередньо долучився до допомоги Україні. Корнієнко виділив три прізвища – Марлон, Вітао та Майкон.

Моя дружина допомагала: ми разом діткам збирали речі, віддавали свої, їздили аптеками, купували ліки, памперси – їх, до речі, навіть замовляли із Західної України, і нам передавали. Усе це розвозили тим мамам з дітьми, хто цього потребував, переселенцям. Щодо футболістів, то вони також долучились. Марлон одразу ж скинув гроші, Сергій Кривцов, інші бразильці теж – Вітао, Майкон. Багато хлопців надсилали гроші, хвилювалися, бачачи нашу ситуацію,

– сказав Віктор.

Відзначимо, що ще раніше Корнієнко на своїй сторінці в інстаграмі показував гуманітарну допомогу від Марлона, який доєднався до Шахтаря лише влітку 2021-го року, але вже встиг полюбити цю країну. Центральний захисник із Бразилії був першим легіонером, який повернувся у розташування команди, щоб допомогти клубу зібрати кошти для України.

Важливо! На жаль, Віктор Корнієнко не вирушив у розташування збірної України через травму. Захисник Шахтаря не допоможе команді у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня). За оптимістичного результату, то ще й у поєдинку проти Уельсу (5 червня).

У коментарі бразилець розповів, що таким вчинком хотів віддячити клубу, який зробив для нього багато хорошого.