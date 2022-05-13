Легіонери з великим та добрим серцем Фланговий захисник Шахтаря Віктор Корнієнко відверто розповів про волонтерство після 24 лютого. Саме Корнієнко став одним із тих, хто допомагав українському народу у найскладніший період війни – її початок, коли люди були шоковані побаченим. Цікаво дізнатись Дружина Пятова не заперечила, що її чоловік може попрощатись із Шахтарем Корнієнко залишився в Україні та не став покидати рідну країну у біді. Футболіст перевозив продукти та інші речі автівкою, направляв туди, де це було потрібно. Лівий оборонець зізнався, хто з легіонерів донецької команди безпосередньо долучився до допомоги Україні. Корнієнко виділив три прізвища – Марлон, Вітао та Майкон. Моя дружина допомагала: ми разом діткам збирали речі, віддавали свої, їздили аптеками, купували ліки, памперси – їх, до речі, навіть замовляли із Західної України, і нам передавали. Усе це розвозили тим мамам з дітьми, хто цього потребував, переселенцям. Щодо футболістів, то вони також долучились. Марлон одразу ж скинув гроші, Сергій Кривцов, інші бразильці теж – Вітао, Майкон. Багато хлопців надсилали гроші, хвилювалися, бачачи нашу ситуацію, – сказав Віктор. Відзначимо, що ще раніше Корнієнко на своїй сторінці в інстаграмі показував гуманітарну допомогу від Марлона, який доєднався до Шахтаря лише влітку 2021-го року, але вже встиг полюбити цю країну. Центральний захисник із Бразилії був першим легіонером, який повернувся у розташування команди, щоб допомогти клубу зібрати кошти для України. Важливо! На жаль, Віктор Корнієнко не вирушив у розташування збірної України через травму. Захисник Шахтаря не допоможе команді у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня). За оптимістичного результату, то ще й у поєдинку проти Уельсу (5 червня). У коментарі бразилець розповів, що таким вчинком хотів віддячити клубу, який зробив для нього багато хорошого. Вітао виступає за "гірників" із 2019 року, але з квітня 2022-гограєв оренді у бразильському Інтернасьоналі. Майкон вперше приміряв футболку Шахтаря у 1 липня 2018-го. Наразі теж виступає у рідній Бразилії, де грає за Корінтіанс. Відзначимо, що у цьому клубівиступає колишній нападник "гірників" Жуніор Мораес, який у минулому матчі відзначився дебютним за нову команду голом.