Марлон: Они для меня как семья

Центральный защитник Марлон присоединился к команде Турции. Бразилец рассказал, почему решил вернуться в Шахтер впервые после начала войны в Украине.

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Футболист таким поступком хочет поблагодарить донецкий клуб за ту доброту, которую он сделал для него. По словам Марлона, в такой ужасающей ситуации все должны помогать друг другу.

На самом деле я приехал сюда, потому что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор, как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня. Честно говоря, меня родители воспитывали так, что нужно помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся. Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в такой сложной ситуации. Это моя позиция, поблагодарить Шахтера за то, что он сделал для меня,

– сказал защитник "горняков".

Напомним, что ранее другой защитник Шахтера Виктор Корниенко рассказал, как Марлон посылал гуманитарную помощь в Украину.

Что известно о карьере Марлона в Украине