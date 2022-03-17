Корниенко: Наши семьи объединились

На своей странице в инстаграмме защитник Шахтера Виктор Корниенко сообщил о помощи от партнера по команде Марлона. Легионер "горняков" направил помощь в Украину.

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23-летний футболист поблагодарил бразильца за нужные вещи и продукты.

Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны! Все, кто нуждался в помощи сегодня, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону, что сердцем из Украины,

– написал Корниенко.



Помощь от Марлона / Фото из инстаграммы Корниенко

Марлон перешел в Шахтер в июле 2021 года. За команду успел сыграть 22 матча, но не отличался результативными действиями.