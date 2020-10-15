Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор возвращается в профессиональный спорт.

Конор МакГрегор в своем твиттере подтвердил, что его бой с Дастином Пуарье может состояться 23 января 2021 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Я принимаю, 23 января все будет. Моя цель, чтобы этот бой состоялся на Cowboys Stadium в Денвере. Правильный стиль. Владелец Джерри Джонс – мой друг, и его стадион может выдержать нашу толпу поклонников. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов для моих поклонников. Потом Мэнни,

- написал МакГрегор.

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2020

Бой может пройти при особых условиях

МакГрегор недавно предложил Пуарье провести бой без каких-либо связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.

Пуарье быстро согласился на это предложение. Предварительно бойцы называли дату боя-12 декабря.

Оба бойца имеют контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.

После встречи с Пуарье 32-летний МакГрегор хочет встретиться с боксером Мэнни Пакьяо.

МакГрегор может совершить очередное возвращение после длительной паузы. В январе 2020 года Конор после перерыва техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Уже в июне 2020 года МакГрегор объявил, что решил завершить карьеру.