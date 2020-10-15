Конор МакГрегор назвал дату следующего боя с Пуарье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор возвращается в профессиональный спорт.
Конор МакГрегор в своем твиттере подтвердил, что его бой с Дастином Пуарье может состояться 23 января 2021 года. Об этом сообщает 24 канал.
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Я принимаю, 23 января все будет. Моя цель, чтобы этот бой состоялся на Cowboys Stadium в Денвере. Правильный стиль. Владелец Джерри Джонс – мой друг, и его стадион может выдержать нашу толпу поклонников. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов для моих поклонников. Потом Мэнни,
- написал МакГрегор.
Бой может пройти при особых условиях
МакГрегор недавно предложил Пуарье провести бой без каких-либо связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.
Пуарье быстро согласился на это предложение. Предварительно бойцы называли дату боя-12 декабря.
Оба бойца имеют контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.
МакГрегор может совершить очередное возвращение после длительной паузы. В январе 2020 года Конор после перерыва техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.
Уже в июне 2020 года МакГрегор объявил, что решил завершить карьеру.
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