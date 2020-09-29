Звездный ирландский боец MMA Конор МакГрегор кардинально сменил имидж. Недавно экс-чемпион UFC постригся и побрился и теперь его просто не узнать.

Соответствующее фото известный боец опубликовал в инстаграме.

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Что известно о Коноре МакГрегоре

Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победив Гарри Морриса техническим нокаутом в третьем раунде. Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.

В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе. В общем провел 26 боев, где получил 22 победы и 4 раза потерпел поражение. Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).