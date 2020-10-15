Конор МакГрегор назвав дату наступного бою з Пуар'є
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор повертається у професійний спорт. Ірландець, який не так давно оголосив про чергове завершення кар'єри, проведе бій проти Дастіна Пуар'є.
Конор МакГрегор у своєму твіттері підтвердив, що його бій з Дастіном Пуар'є може відбутися 23 січня 2021 року. Про це повідомляє 24 канал.
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Я приймаю, 23 січня все буде. Моя мета, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium в Денвері. Правильний стиль. Власник Джеррі Джонс – мій друг, і його стадіон може витримати нашу натовп шанувальників. Я буду готовий до Техасу, і Техас буде готовий для моїх фанатів. Потім Менні,
– написав МакГрегор.
Бій може пройти за особливих умов
МакГрегор нещодавно запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.
Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію. Попередньо бійці називали дату бою – 12 грудня.
Обидва бійці мають контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.