Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор повертається у професійний спорт. Ірландець, який не так давно оголосив про чергове завершення кар'єри, проведе бій проти Дастіна Пуар'є.

Конор МакГрегор у своєму твіттері підтвердив, що його бій з Дастіном Пуар'є може відбутися 23 січня 2021 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Я приймаю, 23 січня все буде. Моя мета, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium в Денвері. Правильний стиль. Власник Джеррі Джонс – мій друг, і його стадіон може витримати нашу натовп шанувальників. Я буду готовий до Техасу, і Техас буде готовий для моїх фанатів. Потім Менні,

– написав МакГрегор.

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2020

Бій може пройти за особливих умов

МакГрегор нещодавно запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.

Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію. Попередньо бійці називали дату бою – 12 грудня.

Обидва бійці мають контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.