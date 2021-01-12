Конор МакГрегор – Дастин Порье: представлено промо боя-реванша на UFC 257
Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Это будет бой-реванш, а перед его проведением представили проморолик.
Конор МакГрегор и Дастин Порье выйдут в октагон 23 января на UFC 257. Бой состоится в Абу-Даби на "Бойцовском острове". И на него пустят зрителей. После этой новости билеты сразу же раскупили.
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Перед боем представили проморолик боя.
Стоит отметить, что это будет бой-реванш. Ведь 27 сентября 2014 года они уже провели бой на UFC 178. Тогда МакГрегор победил еще в первом раунде. Сейчас он обещает, что для нокаута Порье ему понадобится еще меньше времени – всего 60 секунд.
Видео первого боя МакГрегор – Порье
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