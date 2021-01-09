Бій МакГрегор – Пор'є на UFC 257 відбудеться з глядачами, квитки одразу розкупили
У січні UFC планує провести три вечори боїв на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. На одному з них в октагоні зійдуться Конор МакГрегор та Дастін Пор'є. А сам бій відбудеться за присутності глядачів.
UFC організує три вечори боїв з 16 до 23 січня. І їх зможуть відвідати вболівальники. Відповідний дозвіл на проведення боїв з глядачами надав департамент культури та туризму Абу-Дабі.
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Однак без обмежень та нових правил не обійшлося. Ethiad Arena, де відбудуться бої, загалом вмішає 18 тисяч глядачів. Однак на бої UFC дозволили пустити близько 2 тисяч вболівальників. Окрім того:
- після прибуття на стадіон всіх глядачів перевірять на наявність ПЛР-тестів;
- вболівальників з ознаками високої температури не пустять на арену;
- глядачі повинні будуть носити маски та дотримуватися дистанції.
Бій МакГрегор – Пор'є відбудеться 23 січня в рамках UFC 257. Але квитки на цей вечір боїв вже розкупили. Найдешевший квиток коштував 215 доларів. Найдорожчі перепустки можна було придбати за 1350 доларів.
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