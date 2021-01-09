У січні UFC планує провести три вечори боїв на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. На одному з них в октагоні зійдуться Конор МакГрегор та Дастін Пор'є. А сам бій відбудеться за присутності глядачів.

UFC організує три вечори боїв з 16 до 23 січня. І їх зможуть відвідати вболівальники. Відповідний дозвіл на проведення боїв з глядачами надав департамент культури та туризму Абу-Дабі.

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Це буде вперше з часу пандемії коронавірусу, коли глядачів пустять на бої UFC. Востаннє промоушн проводив свої бійцівські вечори за участі глядачів ще 8 березня 2020 року на UFC 248. Після цього розпочався карантин, і наступні події довелося скасувати.

Однак без обмежень та нових правил не обійшлося. Ethiad Arena, де відбудуться бої, загалом вмішає 18 тисяч глядачів. Однак на бої UFC дозволили пустити близько 2 тисяч вболівальників. Окрім того:

після прибуття на стадіон всіх глядачів перевірять на наявність ПЛР-тестів;

вболівальників з ознаками високої температури не пустять на арену;

глядачі повинні будуть носити маски та дотримуватися дистанції.

Бій МакГрегор – Пор'є відбудеться 23 січня в рамках UFC 257. Але квитки на цей вечір боїв вже розкупили. Найдешевший квиток коштував 215 доларів. Найдорожчі перепустки можна було придбати за 1350 доларів.