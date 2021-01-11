60 секунд на нокаут – Конор МакГрегор дал прогноз на бой против Дастина Порье
На UFC 257 главным боем станет противостояние Конора МакГрегора и Дастина Порье. Ирландский боец дал свой прогноз на этот бой.
МакГрегор не сомневается в своей победе. Об этом он заявил в комментарии MMAJunkie
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"Мне нравится Порье. Я думаю, что он хороший боец. Он даже превосходный боец. Но не большой, ниже моего уровня. Я отправлю Дастина в нокаут в течение 60 секунд", – заявил МакГрегор.
Стоит добавить, что МакГрегор имеет опыт нокаутирования Порье. Впервые они оказались в октагоне на UFC 178 27 сентября 2014 года. И тогда МакГрегор победил уже в первом раунде, а сам бой длился менее двух минут.
Видео первого боя МакГрегор – Порье
- Бой МакГрегор – Порье состоится на UFC 257 23 января 2021 года. Турнир проведут на "Бойцовском острове" в Аду-Даби.
- Власти Катара дали разрешение на проведение турнира со зрителями. Билеты чуть ли не сразу были раскуплены.
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