Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: представлено промо бою-реваншу на UFC 257
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є проведуть бій на UFC 257. Це буде бій-реванш, а перед його проведенням представили проморолик.
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є вийдуть в октагон 23 січня на UFC 257. Бій відбудеться в Абу-Дабі на "Бійцівському острові". І на нього пустять глядачів. Після цієї новини квитки одразу ж розкупили.
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Перед боєм представили проморолик бою.
Варто відзначити, що це буде бій-реванш. Адже 27 вересня 2014 року вони вже провели бій на UFC 178. Тоді МакГрегор переміг ще у першому раунді. Зараз він обіцяє, що на нокаут Пор'є йому знадобиться ще менше часу – лише 60 секунд.
Відео першого бою МакГрегор – Пор'є
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