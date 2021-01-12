Конор МакГрегор та Дастін Пор'є проведуть бій на UFC 257. Це буде бій-реванш, а перед його проведенням представили проморолик.

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є вийдуть в октагон 23 січня на UFC 257. Бій відбудеться в Абу-Дабі на "Бійцівському острові". І на нього пустять глядачів. Після цієї новини квитки одразу ж розкупили.

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Перед боєм представили проморолик бою.

Under two weeks! The wait is almost over



[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP — UFC (@ufc) January 11, 2021

Варто відзначити, що це буде бій-реванш. Адже 27 вересня 2014 року вони вже провели бій на UFC 178. Тоді МакГрегор переміг ще у першому раунді. Зараз він обіцяє, що на нокаут Пор'є йому знадобиться ще менше часу – лише 60 секунд.

Відео першого бою МакГрегор – Пор'є