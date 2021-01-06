Мейвезер хотел бросил вызов еще одной звезде MMA – Хабибу Нурмагомедову. Российский боец смешанных единоборств в 2020 году завершил карьеру и остался непобежденным. Собственно, как и Мейвезер.

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Нам предложили 100 миллионов долларов

Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, в комментарии Boxing Scene рассказал о возможном поединке Хабиба с Мейвезером.

По его словам, Хабиб в свое время устоял перед невероятным предложением.

Нам предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером. Дэйна Уайт был в деле, все были в деле. Но знаете, Хабиб – боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надирает ему задницу, никаких проблем,

– сказал Абдель-Азиз.

Ломаченко должен был помочь Хабибу

Говорить о бое Хабиба и Флойда начали еще в 2018 году. Тогда украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал эту идею, сказав, что это неуважение к боксерам.

В том же году Нурмагомедов и Мейвезер обменялись традиционными любезностями. А покойный отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, заявил, что его сыну должны помогать Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон.

Впоследствии Абдулманап Нурмагомедов еще несколько раз заявлял, что готовить Хабиба к бою с Мейвезером будет Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко.