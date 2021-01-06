В последние годы все больше происходит поединков между бойцами с разными стилями, не говоря уже о блоггерах, которые врываются в бокс. Едва ли не первым тенденцию начал Конор МакГрегор, перешедший из смешанных единоборств в бокс. Ирландец проиграл звездному боксеру Флойду Мейвезеру.
Мейвезер хотел бросил вызов еще одной звезде MMA – Хабибу Нурмагомедову. Российский боец смешанных единоборств в 2020 году завершил карьеру и остался непобежденным. Собственно, как и Мейвезер.
Стоящее
Какой соперник может вернуть Хабиба в октагон: ответ непобедимого чемпиона Нам предложили 100 миллионов долларов
Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, в комментарии
Boxing Scene рассказал о возможном поединке Хабиба с Мейвезером.
По его словам, Хабиб в свое время устоял перед невероятным предложением.
Нам предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером. Дэйна Уайт был в деле, все были в деле. Но знаете, Хабиб – боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надирает ему задницу, никаких проблем, – сказал Абдель-Азиз. Ломаченко должен был помочь Хабибу
Говорить о бое Хабиба и Флойда начали еще в 2018 году. Тогда украинский боксер Василий Ломаченко
раскритиковал эту идею, сказав, что это неуважение к боксерам.
В том же году Нурмагомедов и Мейвезер обменялись традиционными любезностями. А покойный отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов,
заявил, что его сыну должны помогать Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон.
Впоследствии Абдулманап Нурмагомедов еще несколько раз заявлял, что готовить Хабиба к бою с Мейвезером будет Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко.