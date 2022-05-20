Коноплянка заключил новый контракт с Краковией: он продолжит завоевывать вызов в сборную
Источник:сайт Краковии
Евгений Коноплянка продолжит выступления в польском Экстраклясе. Клуб договорился с левым вингером о новом контракте.
Продолжает выступления в Польше
Краковия и 32-летний украинский футболист сели за круглый стол и подписали соглашение о продолжении сотрудничества. Евгений Коноплянка останется в Польше еще до лета 2023 года.
Смотрите также Он волшебник, – фанаты Эвертона поддержали Миколенко топовым баннером
Интересно, что в его старом контракте был пункт о пролонгации соглашения еще на год. Его предварительный контракт истекал 30 июня 2022-го.
За польскую команду Коноплянка в нынешнем сезоне отыграл 9 матчей, но. к сожалению, не отличился результативными действиями. Однако это не помешало удовлетворить требования руководства, продлившего соглашение с украинцем.
Напомним, что Евгений перешел в Краковию из Шахтера на правах свободного агента. Произошло это в феврале 2022 года.
Видео с Евгением Коноплянкой
Клуб украинца за тур до окончания сезона-2021/2022 занимает 7 место в турнирной таблице Экстраклассы. Краковия имеет в своем активе 46 очков. В последнем туре сезона команда Коноплянки сыграет на выезде против Легии (21 мая).
Коноплянка хочет вернуться в сборную Украины
- У футболиста уже есть огромный опыт выступлений в футболке национальной команды. Коноплянка отыграл за "Сине-желтых" 86 матчей, в которых наколотил 21 гол.
- Однако еще с сентября 2020 года не играл за главную команду страны. Был в запасе на отборочных матчах на ЧМ-2022. Но на поле так и не появлялось.
- Своей игрой в Польше хочет привлечь внимание тренерского штаба Украины во главе с Александром Петраковым. Коноплянка хочет получить вызов в сборную.
- Ради игровой практики Евгений пошел на солидное уменьшение зарплаты, ведь в Шахтере футболист в последнее время только "грел" скамейку запасных.
- После "сухой" мировой с Вислой президент клуба смешно раскритиковал игру украинца, назвав его дерьмом.
- Для Коноплянки вояж в Краков стал третьим европейским вызовом в карьере. До этого выступал за испанскую Севилью, немецкое Шальке, а уже в 2019 году перешел в Шахтер.