По информации источника, Евгений Коноплянка будет зарабатывать в Краковии 15-20 тысяч долларов в месяц.
К слову Коноплянка официально покинул Шахтер и перешел в Краковию
Интересно, что при подписании контракта с Шахтером в 2019 году зарплата Коноплянки составила 1,7 миллионов евро в год. Это более 140 тысяч евро в месяц, что значительно больше, чем он будет получать в Краковии.
Карьера Коноплянки в Шахтере
- В первой части нынешнего сезона Коноплянка сыграл лишь в двух матчах Горняков (47 минут) и не отличался результативными действиями.
- Коноплянка играл за Шахтер в течение двух с половиной лет. Ранее Евгений выступал за Днепр, Севилью и Шальке.
- В активе Коноплянки также 86 матчей за национальную сборную Украины, в которых он забил 21 мяч. Футболист – воспитанник Днепра, в составе которого в сезоне 2014/2015 дошел до финала Лиги Европы УЕФА.