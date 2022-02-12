По информации источника, Евгений Коноплянка будет зарабатывать в Краковии 15-20 тысяч долларов в месяц.

К слову Коноплянка официально покинул Шахтер и перешел в Краковию

Интересно, что при подписании контракта с Шахтером в 2019 году зарплата Коноплянки составила 1,7 миллионов евро в год. Это более 140 тысяч евро в месяц, что значительно больше, чем он будет получать в Краковии.

Обратите внимание! Краковия занимает девятое место в польском Экстраклясе после 20 туров.

Карьера Коноплянки в Шахтере