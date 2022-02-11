Коноплянка будет играть в Польше

Новым клубом 32-летнего футболиста стала польская Краковия. Стороны заключили контракт до конца сезона 2021/2022.

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Сообщается, что по окончании контракта, Коноплянка и Краковия могут продолжить сотрудничество.

Новый клуб украинского футболиста занимает только 9-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. За Краковию выступает украинец Алексей Дитятьев.

Коноплянка / Фото с твиттера Краковии

Третья попытка Коноплянки в Европе

Краковия – третий зарубежный клуб Коноплянки в карьере. В 2015 году после финала Лиги Европы Коноплянка перешел из Днепра в испанскую Севилью.

С испанцами Евгений выиграл Лигу Европы в 2016 году, после чего перешел в германский Шальке. В 2019 году Коноплянка вернулся в Украину, усилив Шахтер.

В сезоне-2021/2022 Коноплянка только дважды выходил на футбольное поле в составе Шахтера. Он провел всего 47 минут в квалификационных матчах Лиги чемпионов.