Владелец Краковии: Почему ты не убил, ты же Евгений Коноплянка

В 31 туре польской Экстраклассы Краковия расписала "сухую" ничью с Вислой (0:0). После мировой против аутсайдера лиги президент Краковии посетил раздевалку команды.

Смотрите также Роскошное заброс: Шабанов совершил дебютный ассист в Венгрии – видео результативного действия

Евгений Коноплянка рассказал о шутливой критике от владельца клуба в его сторону. Президент Краковии заявил, что украинец сыграл как дерьмо.

Это совсем не обидело футболиста, а наоборот подняло настроение. Владелец команды заверил, что был уверен, что Евгений запишет свою фамилию на табло местного стадиона. Однако Коноплянка объяснил, что не всегда будет так, как хотелось бы.

Как только в раздевалку зашел президент и пошутил, что я сыграл как дерьмо. Это было весело. "Почему ты не забил, ты же Евгений Коноплянка? Я был уверен перед матчем, что ты убьешь". Но я объяснил, почему это произошло. Иногда это бывает как в казино. Ты ставишь на черное, а здесь красное,

– сказал украинский легионер.

Уже 8 мая Краковию ждет выездной матч против Ракува. Перед поединком президент клуба разговаривал с Коноплянкой о предстоящем противостоянии. Коноплянка не стал раскрывать все карты их диалога, а просто заверил, что владелец очень хороший мотиватор перед важной игрой.

К слову. Коноплянка отыграл за польский клуб 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Краковия после 31 тура занимает лишь 8 место среди 18 команд, имея в своем активе 42 очка.