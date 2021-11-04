Коноплянка и Судаков за Интер: молдавский Шериф оконфузился перед Лигой чемпионов

4 ноября 2021 , 19:00
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Источник:

Tribuna.com

Молдавский Шериф попал в неловкую ситуацию перед игрой 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского Интера. Сразу три игрока донецкого Шахтера оказались в составе соперников группы ЛЧ.

Сотрудники пресс-службы клуба выпустили традиционную программу к противостоянию. Все бы ничего, но в составе итальянцев почему-то присутствовали сразу три игрока донецкого Шахтера – Евгений Коноплянка, Фернандо и Георгий Судаков.

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Интересен тот момент, что все эти футболисты были на своих позициях в заявке "нерадзурри".


Шериф оконфузился с футболистами Шахтера / Фото tribuna.com

Коротко о Шахтере в Лиге чемпионов

  • "Горняки" проиграли третий матч в группе Лиги чемпионов. Шахтер потерпел поражение в игре против Реала со счетом 2:1.
  • Шахтеру осталось сыграть два матча в группе Лиги чемпионов. 24 ноября на выезде против Интера и дома 7 декабря против Шерифа.
Автор: Юрій Семенюк