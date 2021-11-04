Сотрудники пресс-службы клуба выпустили традиционную программу к противостоянию. Все бы ничего, но в составе итальянцев почему-то присутствовали сразу три игрока донецкого Шахтера – Евгений Коноплянка, Фернандо и Георгий Судаков.

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Интересен тот момент, что все эти футболисты были на своих позициях в заявке "нерадзурри".



Шериф оконфузился с футболистами Шахтера / Фото tribuna.com

Коротко о Шахтере в Лиге чемпионов