Сотрудники пресс-службы клуба выпустили традиционную программу к противостоянию. Все бы ничего, но в составе итальянцев почему-то присутствовали сразу три игрока донецкого Шахтера – Евгений Коноплянка, Фернандо и Георгий Судаков.
Смотрите также У Шахтера и Динамо все еще есть шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов: что для этого необходимо
Интересен тот момент, что все эти футболисты были на своих позициях в заявке "нерадзурри".
Шериф оконфузился с футболистами Шахтера / Фото tribuna.com
Коротко о Шахтере в Лиге чемпионов
- "Горняки" проиграли третий матч в группе Лиги чемпионов. Шахтер потерпел поражение в игре против Реала со счетом 2:1.
- Шахтеру осталось сыграть два матча в группе Лиги чемпионов. 24 ноября на выезде против Интера и дома 7 декабря против Шерифа.