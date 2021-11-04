Працівники пресслужби клубу випустили традиційну програмку до протистояння. Усе б нічого, але в складі італійців чомусь були присутні одразу троє гравців донецького Шахтаря – Євген Коноплянка, Фернандо та Георгій Судаков.
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Цікавим є той момент, що всі ці футболісти були на своїх позиціях у заявці "нерадзуррі".
Шериф сконфузився з футболістами Шахтаря / Фото tribuna.com
Коротко про Шахтар у Лізі чемпіонів
- "Гірники" програли третій матч у групі Ліги чемпіонів. Шахтар зазнав поразки у грі проти Реала з рахунком 2:1.
- Шахтарю залишилося зіграти два матчі у групі Ліги чемпіонів. 24 листопада на виїзді проти Інтера та вдома 7 грудня проти Шерифа.