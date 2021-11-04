Поражение Шахтера

"Горняки" проиграли третий матч в группе Лиги чемпионов. Шахтер потерпел поражение в игре против Реала со счетом 1:2.

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Донецкая команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея лишь одно очко. При том в поединке с мадридцами "горнякам" удалось прервать безголевую серию поединков.

Матч против мадридцев был решающим для Шахтера в контексте попадания в еврокубковую весну. Однако после поражения ситуация донецкой команды значительно ухудшилась. Однако, вице-чемпионы Украины имеют шанс попасть на еврокубковую весну.

Шансы Шахтера на попадание в плей-офф Лиги чемпионов

Для этого "горнякам" необходимо выиграть заключительные два матча.

Шахтеру необходимо опередить по итогам группового этапа и Интер, у которого уже семь очков, и Шериф. То есть обе команды должны проиграть свои последние два матча, а "горняки" одержать победу – в гостях над Интером и дома над Шерифом.

Что необходимо Динамо для выхода плей-офф Лиги чемпионов

Динамо тоже имеет шансы попасть в плей-офф еврокубков. Киевляне занимают четвертое место в турнирной таблице.

Для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, киевской команде нужно оказаться на втором месте в группе. Динамо должно поочередно победить Баварию и Бенфику. Тогда же Барселоне надо проиграть два своих матча – дома Бенфике и в гостях Баварии.

Если каталонская команда набирает хотя бы одно очко в последних двух матчах, то киевлянам не помогут даже две победы.