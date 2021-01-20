Конкурент Зорі: Ріу Аве зробив пропозицію по Шахабу
Іранський нападник Олімпіка Шахаб Захеді зацікавив португальський Ріу Аве. Клуб готовий запропонувати донецькому клубу щедрі умови.
Португальський Ріу Аве готовий заплатити Олімпіку 300 тисяч євро та 30% від наступного трансферу Шахаба Захеді. Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
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Новий конкурент Зорі
Тепер Зоря матиме нового конкурента у боротьбі за забивного форварда з Ірану. Раніше повідомлялось, що футболіст підписав попередній контракт із луганською Зорею, куди має перейти влітку 2021 року на правах вільного агента. Контракт форварда з Олімпіком закінчується влітку 2021 року, тому зараз гравець має повне право шукати собі новий клуб.
Луганчани начебто запропонували Олімпіку за Шахаба Михайла Перовіча і відсоток від перепродажу, але донецький клуб не зацікавився таким варіантом. Нападник є один із найбільш високооплачуваних футболістів донеччан, іранський гравець отримує близько 5 тисяч євро.
Відомо, що керівництву донеччан не сподобалось те, що Шахаб за їх спиною вів перемовини із Зорею. Футболіст сам запропонував свої послуги прямому конкуренту в УПЛ. Один з найкращих бомбардирів цього сезону не тренується з основною командою Олімпіка. Через незадовільну роботу на тренуваннях за рішенням тренерського штабу іранець був переведений у дубль. Щоправда, перше тренування з невідомих причин футболіст пропустив. Ймовірно, він спробував висловити протест через виключення зі складу головної команди.
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