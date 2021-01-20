Іранський нападник Олімпіка Шахаб Захеді зацікавив португальський Ріу Аве. Клуб готовий запропонувати донецькому клубу щедрі умови.

Португальський Ріу Аве готовий заплатити Олімпіку 300 тисяч євро та 30% від наступного трансферу Шахаба Захеді. Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Новий конкурент Зорі

Тепер Зоря матиме нового конкурента у боротьбі за забивного форварда з Ірану. Раніше повідомлялось, що футболіст підписав попередній контракт із луганською Зорею, куди має перейти влітку 2021 року на правах вільного агента. Контракт форварда з Олімпіком закінчується влітку 2021 року, тому зараз гравець має повне право шукати собі новий клуб.

Луганчани начебто запропонували Олімпіку за Шахаба Михайла Перовіча і відсоток від перепродажу, але донецький клуб не зацікавився таким варіантом. Нападник є один із найбільш високооплачуваних футболістів донеччан, іранський гравець отримує близько 5 тисяч євро.

Відомо, що керівництву донеччан не сподобалось те, що Шахаб за їх спиною вів перемовини із Зорею. Футболіст сам запропонував свої послуги прямому конкуренту в УПЛ. Один з найкращих бомбардирів цього сезону не тренується з основною командою Олімпіка. Через незадовільну роботу на тренуваннях за рішенням тренерського штабу іранець був переведений у дубль. Щоправда, перше тренування з невідомих причин футболіст пропустив. Ймовірно, він спробував висловити протест через виключення зі складу головної команди.