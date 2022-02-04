24 каналу удалось установить, что журналист, с которыми возникла перепалка – Ли Рини. Он канадец, но пишет для издания Lviv Today. Мы получили комментарий от него относительно этой ситуации.

По его словам, российский журналист искал возможности для провокации. Об этом может свидетельствовать и то, что в опубликованном видео нет начала конфликта, а лишь его концовка, где Губерниев позволяет себе непристойные высказывания.

В то же время В России после известной кричалки украинцев о Путине включили интершум на матчи Евро-2022

При этом россиянин уже тогда знал, что хоть мужчина и одет в форму, не является украинцем. Ведь в комментариях российским СМИ назвал его "непохожим на украинца".

Комментарий Ли Рини о конфликте на Олимпиаде-2022

Обидно, что именно этот журналист искал неоправданной славы за то, что спровоцировал ситуацию, снял ее, скачал, а потом хвастался.

Я нахожусь в Пекине, как и на других Олимпийских играх, о которых я освещал, в том числе в Сочи 2014, – чтобы освещать истории украинских спортсменов.

Вместо того чтобы говорить о том, каким опустошенным должен чувствовать себя Иван сегодня, пропустив соревнования (речь о фигуристе Иване Шмуратке, который сдал положительный тест на коронавирус, – прим. 24 канала), или как прекрасно должна чувствовать себя Александра, вынеся флаг своей страны, я вынужден отвечать на вопрос об этом дураке.

Российские журналисты издевались над украинским фигуристом касательно языка, а не соревнованияй или тренировок.

Я чувствую, что в этом эпизоде я специально стал мишенью, потому что российский журналист как-то узнал мое имя. Я предполагаю, что один из его коллег назвал мое имя, когда я утром обратил внимание на неоднократные вопросы относительно языка.

Ради безопасности других украинских журналистов в Пекине я не хочу дальше комментировать и прошу все СМИ сосредоточиться на важных историях спортсменов своей страны.

Российские вопросы о русском языке

Российские журналисты и в самом деле слишком много внимания на Олимпиаде-2022 уделяют не спортивной составляющей, а провокационной.

Началось все еще с того, когда украинские спортсмены получили рекомендации не фотографироваться рядом с россиянами или их символикой на соревнованиях.

Российских журналистов очень удивило, когда на вопросы на русском языке Иван Шмуратко отвечал им на английском. Поэтому впоследствии они неоднократно этот вопрос задавали и другим украинским спортсменам. Именно на это и обратил внимание Ли Рини.