24 каналу вдалося встановили, що журналіст, з якими виникла перепалка – Лі Ріні. Він канадець, але пише для видання Lviv Today. Ми отримали коментар від нього щодо цієї ситуації.

За його словами, російський журналіст шукав можливості для провокації. Про це може свідчити й те, що в опублікованому відео немає початку конфлікту, а лише його кінцівка, де Губернієв дозволяє собі непристойні висловлювання.

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При цьому росіянин вже тоді знав, що хоч чоловік і одягнутий у форму України, не є українцем. Адже в коментарях російським ЗМІ назвав його "несхожим на українця".

Коментар Лі Ріні щодо конфлікту на Олімпіаді-2022

Прикро, що саме цей журналіст шукав невиправданої слави за те, що спровокував ситуацію, зняв її, завантажив, а потім вихвалявся.

Я перебуваю в Пекіні, як і на інших Олімпійських іграх, про які я висвітлював – у тому числі в Сочі 2014, – щоб висвітлювати історії українських спортсменів.

Замість того, щоб говорити про те, яким спустошеним має відчувати себе Іван сьогодні, пропустивши змагання (мова про фігуриста Івана Шмуратка, який здав позитивний тест на коронавірус, – прим. 24 каналу), чи як чудово має почуватися Олександра, винісши прапор своєї країни, я змушений відповідати на запитання про цього дурня.

Російські журналісти знущалися з українського фігуриста про мову, а не про змагання чи тренування.

Я відчуваю, що у цьому епізоді я спеціально став мішенню, тому що російський журналіст якось дізнався моє ім’я. Я припускаю, що один з його колег назвав моє ім’я, коли я вранці звернув увагу на неодноразові питання щодо мови.

Заради безпеки інших українських журналістів у Пекіні я не хочу далі коментувати та прошу всі ЗМІ зосередитися на важливих історіях спортсменів своєї країни.

Російські питання про російську мову

Російські журналісти й справді занадто багато уваги на Олімпіаді-2022 приділяють не спортивній складовій, а провокаційній.

Розпочалося все ще з того, коли українські спортсмени отримали рекомендації не фотографуватися поруч з росіянами чи їх символікою на змаганнях.

Російських журналістів дуже здивувало, коли на питання російською мовою Іван Шмуратко відповідав їм англійською. Тож згодом вони неодноразово це питання ставили й іншим українським спортсменам. Саме на це і звернув увагу Лі Ріні.