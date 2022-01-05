Конфликт Лукаку вдохновил карикатуриста
На картинке Лукаку со слезами на глазах стоит перед символом Челси – синим львом. Все это происходит под песню известного американского музыканта Принса "Purple rain"
К теме Лукаку осознает, что натворил, – Тухель рассказал о примирении с футболистом
Трек начинается со строк: "Я никогда не хотел расстраивать тебя, я никогда не хотел делать тебе больно..."
Карикатура Омар Момани / инстаграм художника
Конфликт Лукаку в Челси
- Форвард сборной Бельгии не попал в заявку на матч против Ливерпуля. В СМИ сообщили, что причиной такого решения может быть недавнее интервью Лукаку, где он заявил, что крайне недоволен своим положением в лондонском клубе.
- Наставник Челси Томас Тухель выразил свое возмущение по поводу слов форварда и подчеркнул, что Ромелу не стоило публично высказывать свое недовольство.
- Тренер рассказал, почему бельгийский футболист не сыграл против Ливерпуля.
- Тухеля поддержали и игроки Челси. Футболисты подчеркнули, что не понимают решения Ромелу.
- Наставник "аристократов" заявил, что команда закрыла тему в отношении нападающего Ромелу Лукаку. Футболист извинился и приступил к тренировкам.