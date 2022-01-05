Конфликт Лукаку вдохновил карикатуриста

На картинке Лукаку со слезами на глазах стоит перед символом Челси – синим львом. Все это происходит под песню известного американского музыканта Принса "Purple rain"

К теме Лукаку осознает, что натворил, – Тухель рассказал о примирении с футболистом

Трек начинается со строк: "Я никогда не хотел расстраивать тебя, я никогда не хотел делать тебе больно..."



Карикатура Омар Момани / инстаграм художника

Конфликт Лукаку в Челси