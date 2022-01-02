Тухель: Эта тема привлекла слишком много внимания
Наставник лондонского клуба Томас Тухель прокомментировал свое решение в отношении бельгийского футболиста. Он подчеркнул, что эта тема набрала слишком широкую огласку.
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Эта тема привлекла слишком много внимания, поэтому я решил оставить его вне заявки. Я дважды разговаривал с ним, а также с лидерами раздевалки. Игра с Ливерпулем была слишком близкой, чтобы принять какое-то другое решение,
– сказал Тухель.
Что известно о конфликте
- СМИ отмечают, что отсутствие Лукаку в заявке на матч против Ливерпуля связано с недавним резонансным интервью бельгийца.
- Он рассказал журналистам, что крайне недоволен своим положением в лондонском Челси.
- Футболист признался, что стремится вернуться в миланский Интер.
- Он заявил, что Лукаку не стоило публично выражать свое недовольство.