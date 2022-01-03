Футболисты встали на сторону наставника

В СМИ говорится, что футболисты Челси поддерживают наставника команды. Их возмутили слова Лукаку.

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Я поговорил с одним из игроков и спросил, поддерживает ли кто-то Лукаку. Он сказал: нет. Никто не может поверить в то, что Лукаку так поступил,

– говорится в материале The Athletic.

Также некоторые футболисты лондонского клуба считают, что таким образом Лукаку пытается форсировать переход в другой клуб, поскольку интервью с бельгийским форвардом вышло перед открытием трансферного окна.

В материале говорится, что ни Тухель, ни руководство клуба, ни игроки не чувствовали, что Лукаку недоволен положением в Челси.

Скандальное интервью Лукаку