Конфлікт Лукаку надихнув карикатуриста

На картинці Лукаку зі сльозами на очах стоїть перед символом Челсі – синім левом. Все це відбувається під пісню відомого американського музиканта Прінса "Purple rain"

До теми Лукаку усвідомлює, що накоїв, – Тухель розповів про примирення з футболістом

. Трек починається з рядків: "Я ніколи не хотів засмучувати тебе, я ніколи не хотів робити тобі боляче…"



Карикатура Омар Момані / інстаграм художника

Конфлікт Лукаку в Челсі