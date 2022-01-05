Конфлікт Лукаку надихнув карикатуриста
На картинці Лукаку зі сльозами на очах стоїть перед символом Челсі – синім левом. Все це відбувається під пісню відомого американського музиканта Прінса "Purple rain"
До теми Лукаку усвідомлює, що накоїв, – Тухель розповів про примирення з футболістом
. Трек починається з рядків: "Я ніколи не хотів засмучувати тебе, я ніколи не хотів робити тобі боляче…"
Карикатура Омар Момані / інстаграм художника
Конфлікт Лукаку в Челсі
- Форвард збірної Бельгії не потрапив до заявки на матч проти Ліверпуля. У ЗМІ повідомили, що причиною такого рішення може бути нещодавнє інтерв'ю Лукаку, де він заявив, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському клубі.
- Наставник Челсі Томас Тухель висловив своє обурення щодо слів форварда та наголосив, що Ромелу не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.
- Тренер розповів, чому бельгійський футболіст не зіграв проти Ліверпуля.
- Тухеля підтримали й гравці Челсі. Футболісти наголосили, що не розуміють рішення Ромелу.
- Наставник "аристократів" заявив, що команда закрила тему стосовно нападника Ромелу Лукаку. Футболіст вибачився та приступив до тренувань.