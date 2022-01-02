Форвард хотел бы вернуться в Интер

СМИ отмечают, что отсутствие Лукаку в заявке на матч против Ливерпуля связано с недавним резонансным интервью бельгийца. Он рассказал журналистам, что очень недоволен своим положением в лондонском Челси.

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Футболист признался, что стремится вернуться в миланский Интер.

Тренер Челси Томас Тухель прокомментировал интервью бельгийца. Он подчеркнул, что ему не стоило публично выражать свое недовольство.

Таков современный мир: все, что ты говоришь, выносится на публику, если ты большой игрок, как Ромелу. Но он опытный футболист и должен знать, какова цена, когда он говорит публично такие вещи,

– сказал наставник лондонского клуба.

Также Тухель намекнул, что у него будет личный разговор с футболистом.

Карьера Лукаки