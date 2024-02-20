Фокус на работе, – Трубин прокомментировал исторический матч, в котором совершил голевую ошибку

В воскресенье, 18 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Португалии. В одном из них Бенфика на домашнем стадионе принимала Визелу.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 6:1. В стартовом составе "орлов" 25-й матч подряд сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин.

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Выводы будут сделаны

Во втором тайме он сделал результативную ошибку, которая привела к пропущенному голу, но сумел исправиться и впоследствии отразил пенальти, который стал рекордным в истории Бенфики. До этого ни один вратарь "орлов" не отражал 3 пенальти в течение одного сезона.

После матча Трубин прокомментировал победу, написав сообщение в своих социальных сетях. Он сделал акцент именно на ошибке, а не своем рекорде, и пообещал сделать из нее выводы.

Замечательная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы. Важен следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди,

– написал Анатолий.

Отметим, что следующий матч Бенфика проведет 22 февраля в 19:45 против Тулузы в 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече "орлы" дома одержали победу со счетом 2:1.

. В сезоне-2023/2024 Анатолий Трубин сыграл 31 поединок за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 11 раз оставлял свои ворота "сухими".