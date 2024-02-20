Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 6:1. У стартовому складі "орлів" 25-й матч поспіль зіграв український воротар Анатолій Трубін.

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Висновки будуть зроблені

У другому таймі він зробив результативну помилку, яка призвела до пропущеного гола, але зумів виправитися та згодом відбив пенальті, який став рекордним в історії Бенфіки. До цього жоден воротар "орлів" не відбивав 3 пенальті протягом одного сезону.

Після матчу Трубін прокоментував перемогу, написавши допис у своїх соціальних мережах. Він зробив акцент саме на помилці, а не своєму рекорді, та пообіцяв зробити з неї висновки.

Чудова перемога для команди. Помилки трапляються, вони роблять нас сильнішими, якщо ми робимо висновки. Важливий наступний крок після помилки. Тому зараз фокус на роботі попереду,

– написав Анатолій.

Зазначимо, що наступний матч Бенфіка проведе 22 лютого о 19:45 проти Тулузи в 1/16 фіналу Ліги Європи. У першій зустрічі "орли" вдома здобули перемогу з рахунком 2:1.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін зіграв 31 поєдинок за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 27 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими".