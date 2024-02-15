Бенфика – Тулуза 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75.

В Лиге Европы 2023-2024 стартовала стадия плей-офф матчами 1/16 финала. Среди участников этого раунда есть и действующий чемпион Португалии Бенфика, пишет 24 канал.

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Команда Анатолия Трубина проводит тяжелый сезон и только в последней встрече Лиги чемпионов против Зальцбурга вырвала себе путевку в евровесну. Первым соперником "орлов" стала французская Тулуза, которая в родном чемпионате ведет борьбу за выживание.

Неудивительно, что португальцев считают явными фаворитами в этой паре, особенно в домашней встрече. Украинский вратарь уже традиционно получил место в старте.

Лиссабонцы оправдали ожидания в плане рисунка игры. Команда Роджера Шмидта владела инициативой и куда чаще угрожала воротам соперника. Впрочем реализация подводила Бенфику.

У Ди Марии, Отаменди и Кабрала сбился прицел, удары от Невеша и Фернандеса тащил вратарь, а Рафа Силва вколотил в стойку. Тулуза же редко беспокоила Трубина, у которого было немного работы.

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Единственный сейв украинец выполнил в начале второго тайма после удара Сьерро, но этого хватило для оформления клиншита. А вот атаке "орлов" помог защитник Тулузы Коста.

В середине второго тайма во время подачи в площадку игрок гостей сыграл рукой и привез пенальти. Его спокойно реализовал Ди Мария. Казалось, что Бенфика спокойно доведет игру до победы, но защита таки дала слабину.

Ближе к концу игры оборона проспала свободного Деслера, который после паса Даллинги в упор расстрелял Трубина. И все же фортуна улыбнулась "орлам".

В компенсированное время Элеби в своей площадке наступил на ногу Маркосу Леонарду и заработал пенальти вместе с красной карточкой. Ди Мария во второй раз за игру реализовал пенальти. Ответный матч в Тулузе пройдет 23 февраля.