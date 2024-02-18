В чемпионате Португалии проходят матчи 22 тура сезона 2023-2024. Действующий чемпион Бенфика принимала на своем поле главного аутсайдера турнира Визелу, пишет 24 канал.

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Уже традиционно с первых минут вышел в основе "орлов" Анатолий Трубин. В первом тайме у украинца работы не было. Визела сразу провалилась и пропустила аж пять голов еще до перерыва.

Среди прочих дублем отметился экс-игрок Шахтера Давид Нерес. А вот после перерыва Трубин стал главным действующим лицом. В начале второго тайма украинец неудачно выбил мяч, что привело к пропущенному голу от Эссенде.

Видео эпизодов с участием Трубина:

Однако через 23 минуты Анатолий реабилитировался в глазах фанатов. Визела заработала пенальти, но Трубин красиво парировал удар от того же Эссенде.

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В итоге Маркос Леонардо забил гостям еще и шестой мяч и установил окончательный счет 6:1. Бенфика остается на первой строчке, но ее может обойти Спортинг. Соседи по Лиссабону имеют на три балла меньше, но у них еще есть две встречи в запасе.