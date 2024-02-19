Анатолий Трубин уже традиционно вышел в стартовом составе Бенфики. В составе Визелы на поле появился фланговый защитник Орест Лебеденко.

К теме Переписал историю "орлов": Трубин стал абсолютным рекордсменом Бенфики – видео

Трубин получил приятный подарок

Если Лебеденко не отметился в матче, то Трубин пережил весь спектр эмоций на футбольном поле. Анатолий неудачно выбил мяч и "привез" гол в собственные ворота, но уже потом реабилитировался, отбив пенальти.

Поединок закончился домашней разгромной победой "орлов" 6:1.

Для 22-летнего Трубина этот матч стал 31 в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 27 голов и сыграл 11 поединков на ноль. Анатолий уверенно выглядит в воротах Бенфики.

После победного матча на украинского голкипера ждал приятный сюрприз на паркинге. Один из болельщиков подарил Трубину специальную картину с изображениями самого Анатолия. Было видно, что подарок изрядно удивил украинца, который тоже отблагодарил фаната за презент.

Трубин подарил болельщику свою игровую футболку. В заключение они сделали совместную фотографию, но не обошлось без ситуации, которая недавно была во время интервью другого украинского вратаря Реала Андрея Лунина. Тогда журналистка была вынуждена стать на стул, чтобы быть хотя бы на уровне с украинцем "сливочных".

Так же и сделал болельщик Бенфики, который стал на стул, чтобы сделать фото с Трубиным.

Трубин получил подарок после матча Бенфики: смотрите видео

Отметим, что у Трубина есть действующий контракт с Бенфикой до конца июня 2028-го года. "Орлы" с украинцем идут лидерами в португальском первенстве, набрав 55 баллов в 22-х турах.

К слову. Уже 22 февраля Бенфика проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против французской Тулузы (на выезде). Первая встреча закончилась победой "орлов" 1:2.