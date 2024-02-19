Матч закончился с разгромным счетом 6:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин 25-й поединок подряд провел в основном составе "орлов".

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Историческое достижение Трубина

В течение матча он сделал 5 сейвов, 23 прикосновения к мячу и 15 из 16 точных передач. Одним из 5 спасений стал отраженный пенальти украинцем от Самюэля Эссенде на 71-й минуте встречи.

Это уже третий сейв с одиннадцатиметровой отметки для Анатолия Трубина в сезоне-2023/2024 за Бенфику в чемпионате Португалии. Таким образом он установил исторический рекорд "орлов".

Ранее ни одному вратарю Бенфики не удавалось отбить больше двух пенальти за одну кампанию. По 2 отбивали: Бенто (1982/1983), Энке (1999/2000), Эдерсон (2016/2017) и Влаходимос (2021/2022).

Смотрите видео исторического отражения Трубиным пенальти

Отметим, что всего в сезоне-2023/2024 Анатолий Трубин сыграл 31 матч за Бенфику во всех турнирах. Он пропустил 27 голов и 11 раз оставлял свои ворота "сухими".

Справка. Следующий поединок действующий чемпион Португалии проведет 22 февраля против Тулузы в 1/16 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. В первом матче Бенфика на своем поле одержала со счетом 2:1.