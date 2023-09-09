Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров прокомментировал ничейный результат с Англией (1:1). Традиционно 49-летний специалист не стал выделять игроков, а похвалил всю команду.

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Ребров: Мы очень полезно играли в обороне

В первом тайме подопечные Реброва активно действовали в атаке. Результатом этого стал гол Александра Зинченко. Однако во втором тайме англичане создали достаточно моментов у ворот Бущана и в конце концов сравняли счет.

У нас был определенный план, но Англия его разрушила. Мы должны были атаковать больше, но очень тяжело было выходить из обороны. Футбол – это результат. Да, Англия владела инициативой, но сколько они создали моментов? Я считаю, что мы очень полезно играли в обороне, поблагодарил ребят за это. Я говорил перед игрой, что очень важно получать удовольствие от игры в обороне. Они сегодня это выполнили,

– рассказал Ребров.

Сборной Украине помог "12-й игрок"

Из-за военной агрессии России "сине-желтые" вынуждены играть домашние матчи в Польше. Однако пылкая поддержка болельщиков вдохновляла футболистов.

Сегодня была очень хорошая атмосфера, наш "12-й игрок" очень помог футболистам, болельщики добавили им мотивацию. Когда играешь против такого соперника, очень важно иметь поддержку. Считаю, что в Польше у нас была очень горячая поддержка,

– резюмировал Сергей Станиславович.

Впереди сборную Украины ждет еще один сложный соперник – сборная Италии. Теперь главное задание восстановиться к игре.

Посмотрим, сейчас очень важно восстановление, игроки уже его начали. Для нас следующая игра не менее важна, чем эта,

– сказал Ребров.

Напомним, что сборная Украины после 4-х сыгранных матчей набрала 7 очков и занимает второе место в группе С. Англия продолжает удерживать лидерство. У подопечных Саутгейта в активе 13 баллов.

Достойно внимания! Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.