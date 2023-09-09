Головний тренер національної команди України Сергій Ребров прокоментував нічийний результат з Англією (1:1). Традиційно 49-річний фахівець не став виокремлювати гравців, а похвалив усю команду.

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Ребров: Ми дуже корисно грали в обороні

В першому таймі підопічні Реброва доволі активно діяли в атаці. Результатом цього став гол Олександра Зінченка. Проте в другому таймі англійці створили достатньо моментів біля воріт Бущана та зрештою зрівняли рахунок.

У нас був певний план, але Англія його зруйнувала. Ми мали атакувати більше, але дуже важко було виходити з оборони. Футбол — це результат. Так, Англія володіла ініціативою, але скільки вони створили моментів? Я вважаю, що ми дуже корисно грали в обороні, подякував хлопцям за це. Я казав перед грою, що дуже важливо отримувати задоволення від гри в обороні. Вони сьогодні це виконали,

– розповів Ребров.

Збірній Україні допоміг "12-й гравець"

Через військову агресію Росії "синьо-жовті" вимушені грати домашні матчі в Польщі. Однак палка підтримка уболівальників надихала футболістів.

Сьогодні була дуже гарна атмосфера, наш "12-й гравець" дуже допоміг футболістам, уболівальники додали їм мотивації. Коли граєш проти такого суперника — дуже важливо мати підтримку. Вважаю, що в Польщі в нас була дуже палка підтримка,

– резюмував Сергій Станіславович.

Попереду збірну України очікує ще один складний суперник – збірна Італії. Тепер головне задання відновитися до гри.

Подивимося, зараз дуже важливе відновлення, гравці вже його почали. Для нас наступна гра не менш важлива, ніж ця,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що збірна України після 4-х зіграних матчів набрала 7 очок та займає другу сходинку в групі С. Англія продовжує утримувати лідерство. У підопічних Саутгейта в активі 13 балів.

Варте уваги! Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.