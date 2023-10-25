Еще в понедельник, 23 октября, Марино Пушич был помощником Арне Слота в нидерландском Фейенорде, а уже в среду, 25 октября, руководил действиями Шахтера в матче Лиги чемпионов. За столь короткий промежуток времени босинец ничего не успел изменить в действиях команды. Так что достаточно прогнозируемо "горняки" уступили Барселоне (1:2).

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С корабля на бал

После дебютного матча Марино Пушич прокомментировал своих подопечных. Коуч отметил, что в команде сменилось три тренера за короткий промежуток времени. А потому ждать чуда не стоило.

"Последние три дня были невероятными. Я перешел из одного большого клуба в другой, а затем провел непростую игру в Барселоне... Это было очень эмоционально. Я не делал слишком много замен, потому что видел, что команда играет в хороший футбол.

Моя команда испытала много эмоций. Через несколько последних дней у них было три тренера. Они – футболисты, но они тоже люди – мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они вышли на поле сегодня вечером и соревновались с Барселоной, поэтому я очень горжусь ими", – сказал Пушич.

Пушич: Футболисты Шахтера показали большой потенциал

Босниец похвалил своих подопечных за самоотдачу, но отметил мощь Барселоны.

"Мои игроки сделали все, что я просил. Они проявляли мужество, когда им приходилось терпеть. Они поддерживали друг друга. Мы хорошо прессинговали без мяча, но иметь такую же интенсивность, когда ты на мяче против такой команды, как Барселона – сложно, я думаю, что футболисты Шахтера показали большой потенциал – я очень доволен этим.

Когда я смотрю футбол, я хочу наслаждаться им. Шахтер – великая команда, и мы должны играть в хороший футбол. Мы должны давить на соперников и пытаться навязать свою игру", – отметил тренер Шахтера.

Ранее мы сообщали, какую компенсацию за Пушича Шахтер заплатил Фейенорду. Будем надеяться, что боснец оправдает все надежды.

Достойно внимания. Свой следующий матч в Лиге чемпионов донецкий Шахтер сыграет против Барселоны. Игра состоится 7 ноября. После трех сыгранных матчей "горняки" набрали три очка и занимают третье место в группе Н.