Ще у понеділок, 23 жовтня, Маріно Пушич був помічником Арне Слота в нідерландському Феєнорді, а вже в середу, 25 жовтня, керував діями Шахтаря в матчі Лізі чемпіонів. За такий короткий проміжок часу боснієць нічого не встиг змінити в діях команди. Тож досить прогнозовано "гірники" поступилися Барселоні (1:2).

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З корабля на бал

Після дебютного матчу Маріно Пушич прокоментував дії своєх підопічних. Коуч відмітив, що в команді змінилося три тренери за короткий проміжок часу. А тому чекати дива було не варто.

"Останні три дні були неймовірними. Я перейшов з одного великого клубу в інший, а потім провів непросту гру в Барселоні... Це було дуже емоційно. Я не робив надто багато замін, тому що бачив, що команда грає в досить хороший футбол.

Моя команда пережила багато емоцій. За кілька останніх днів у них було три тренери. Вони – футболісти, але вони теж люди – ми не можемо забувати, що у них є емоції. Вони вийшли на поле сьогодні ввечері і змагалися з Барселоною, тому я надзвичайно пишаюся ними", – сказав Пушич.

Пушич: Футболісти Шахтаря показали великий потенціал

Боснієць похвалив своїх підопічних за самовіддачу, але відзначив потужність Барселони.

"Мої гравці зробили все, що я просив. Вони виявляли мужність, коли їм доводилося терпіти. Вони підтримували один одного. Ми добре пресингували без м’яча, але мати таку ж інтенсивність, коли ти на м’ячі проти такої команди, як Барселона – складно, я думаю, що футболісти Шахтаря показали великий потенціал – я дуже задоволений цим.

Коли я дивлюся футбол, я хочу насолоджуватися ним. Шахтар – велика команда, і ми повинні грати в хороший футбол. Ми повинні тиснути на суперників і намагатися нав'язати свою гру", – зазначив тренер Шахтаря.

Раніше ми повідомляли, яку компенсацію за Пушича Шахтар заплатив Феєнорду. Будемо сподіватися, що боснієць виправдає всі сподівання.

Варте уваги. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар зіграє проти Барселони. Гра відбудеться 7 листопада. Після трьох зіграних матчів "гірники" набрали три очка та займають третє місце в групі Н.